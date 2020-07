The French Dispatch: Disney rimuove il film dai titoli in uscita (Di venerdì 24 luglio 2020) Disney ha rimosso The French Dispatch dal proprio listino e il film di Wes Anderson, attualmente, non ha più una data di uscita. The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson che avrebbe dovuto essere presentato al Festival di Cannes, è stato rimosso dalla Disney e non appare quindi nella lista dei progetti in uscita. Lo studio ha infatti posticipato alcuni lungometraggi, mentre altri, come il film dal cast stellare e Mulan, sono rimasti privi di una possibile distribuzione nelle sale cinematografiche. Il film avrebbe dovuto essere presentato all'edizione 2020 del Festival di Cannes, evento che è stato cancellato a causa della situazione sanitaria. La sinossi ... Leggi su movieplayer

asatimeofaday : Però il rinvio di The French Dispatch non ce lo meritavamo proprio - ariante_arianna : RT @TestedSociopath: Hanno rimandato The French Dispatch a data da destinarsi - ariante_arianna : RT @lasoralalla: The french dispatch e Tenet a data da destinarsi e chissà quando li vedremo, li stavo aspettando come i bambini aspettano… - lynchsdaughter : Aspettavo The French Dispatch come un bambino aspetta Babbo Natale - victbert : RT @cornerstonexj: the french dispatch e tenet entrambi rinviati a data da destinarsi. -

Ultime Notizie dalla rete : The French Disney toglie dal 2020 Mulan e The French Dispatch; posticipati tutti i prossimi Avatar e Star Wars CineFacts First-of-its-kind Global Survey Reveals Sharks are Functionally Extinct from Many Reefs

Global FinPrint, a Paul G. Allen Family Foundation initiative, finds that hope remains if key conservation measures are employed SEATTLE, July 22, 2020 /PRNewswire/ -- A new landmark study published t ...

Silver Lake Enters Into Exclusive Negotiations to Acquire Groupe Meilleurtaux

Groupe Meilleurtaux (“the Company”), a leading French financial services provider, Silver Lake, a global technology investment firm, and West Street Capital Partners VII (a fund managed by the Goldman ...

Global FinPrint, a Paul G. Allen Family Foundation initiative, finds that hope remains if key conservation measures are employed SEATTLE, July 22, 2020 /PRNewswire/ -- A new landmark study published t ...Groupe Meilleurtaux (“the Company”), a leading French financial services provider, Silver Lake, a global technology investment firm, and West Street Capital Partners VII (a fund managed by the Goldman ...