The Boys 3 ci sarà: Amazon rinnova a sorpresa la serie e anticipa l’inizio delle riprese, Covid permettendo (video) (Di venerdì 24 luglio 2020) The Boys 3 ci sarà. Amazon ripone completa fiducia nello showrunner Eric Kripke, che insieme al cast, ha anticipato l'esplosiva seconda stagione, in arrivo a settembre su Prime video. Il panel della serie TV è stato organizzato all'interno del Comic-Con at Home, il primo realizzato in epoca Covid-19, a cui hanno partecipato (virtualmente, s'intende) tutti gli attori e i produttori esecutivi.Sono tante le novità che attendono i fan, a cominciare da un after show chiamato Prime Rewind: Inside The Boys, condotto dall'attrice di Archer, Aisha Tyler, che ogni settimana offrirà ai fan uno sguardo inedito ai contenuti del nuovo ciclo di episodi."Dato che questo show ha fan ed è guardato da persone come voi, Amazon ha deciso ... Leggi su optimagazine

acmilan : A fantastic turnaround for the three points Job well done, boys ???? Una grande rimonta per 3 punti preziosissimi… - acmilan : We're in the lead at the break. Let's keep it up, boys!??? Al riposo in vantaggio. Dobbiamo chiuderla nella ripresa… - acmilan : The boys are in the building ??? L'arrivo dei rossoneri per #MilanBologna ???? #SempreMilan - dituttounpop : Ieri al #ComicConAtHome @PrimeVideoIT ha presentato il remake americano di #Utopia e la comedy inglese #TruthSeeker… - _diana87 : 'Godo come un riccio' (cit.) #TheBoys 3 ci sarà: Amazon rinnova a sorpresa la serie e anticipa l'inizio delle ripre… -