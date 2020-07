Tensioni con gli USA, la Cina fa chiudere il consolato americano a Chengdu (Di venerdì 24 luglio 2020) Mike Pompeo ha nel frattempo definito il Presidente cinese Xi Jinping «adepto di un'ideologia totalitaria» Leggi su media.tio.ch

megon54146996 : GIALTIERI:”senza il mes TENSIONI DI CASSA!” Ci sono migliaia di aziende ( con dipendenti) che la tensione di cassa la conoscono da febbraio. - arbaletedanza : RT @SANTARCANGELO_F: Oggi su @Internazionale un viaggio profondo fra le parole delle artiste e artisti che hanno costruito #FuturoFantastic… - Gabriele885 : RT @AzzurraBarbuto: Da qui a 50 giorni le tensioni sociali potrebbero esplodere Il capo della Polizia Gabrielli lancia l’allarme: “La gent… - eucap58 : @soniaross75 @astemia65 @MassimoCarota @matteosalvinimi Ah, non ha subito nessuna umiliazione con la sua valigia di… - gombacci : Il Presidente francese Macron scrive il suo status Facebook in greco in sostegno alla Grecia???? e a Cipro ???? in meri… -