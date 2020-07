Tensione Cina-Usa, la rappresaglia di Pechino: chiuso consolato americano di Chengdu (Di venerdì 24 luglio 2020) Pechino, 24 lug – Non si placa la Tensione tra Stati Uniti e Cina, mai così alta come negli ultimi tempi, dopo la chiusura del consolato cinese di Houston dei giorni scorsi, arriva la rappresaglia di Pechino. Le autorità cinesi infatti hanno deciso di chiudere il consolato americano nella città di Chengdu, nel Sichuan. La mossa è una “risposta legittima e necessaria alle misure irragionevoli da parte degli Stati Uniti“, si legge in una nota del ministero degli Esteri. “L’attuale situazione nelle relazioni Cina-Usa non è ciò che la Cina desidera vedere e gli Stati Uniti ne sono responsabili“, è l’accusa lanciata ... Leggi su ilprimatonazionale

Usa-Cina, sale la tensione: la propaganda potrebbe sfociare in un conflitto limitato Il Fatto Quotidiano

BOND EURO-Avvio cauto per futures Bund e Btp, occhi su dati, Usa-Cina

Passando alla geopolitica, si alza il livello dello scontro tra Usa e Cina. Dopo l'annunciata chiusura del consolato cinese a Houston con la motivazione di difendere la proprietà intellettuale ...

Crollo per Shanghai e Shenzhen. Tokyo ancora chiusa per festa

Principali fattori ribassisti sono ancora le tensioni tra Washington e Pechino (la Cina ha ordinato la chiusura del consolato Usa di Chengdu) e il declino dei titoli tecnologici, in scia al crollo del ...

