Tennis, nessun torneo quest'anno in Cina (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA, 24 LUG - Tutti i tornei di Tennis maschile e femminile in programma da qui alla fine dell'anno in Cina sono cancellati, hanno annunciato oggi l'Atp e la Wta. questo "a causa della recente ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Tennis: nessun torneo quest'anno in #Cina, causa #coronavirus - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Tennis: nessun torneo quest'anno in #Cina, causa #coronavirus - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Ansa: #Tennis: nessun torneo quest'anno in #Cina, causa #coronavirus - CorriereQ : Tennis, nessun torneo quest’anno in Cina - iconanews : Tennis, nessun torneo quest'anno in Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis nessun Tennis, nessun torneo quest'anno in Cina - Ultima Ora Agenzia ANSA Tennis, nessun torneo quest'anno in Cina

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Tutti i tornei di tennis maschile e femminile in programma da qui alla fine dell'anno in Cina sono cancellati, hanno annunciato oggi l'Atp e la Wta. Questo "a causa della ...

Collins si giustifica dopo essere stata espulsa dal World Team Tennis

“Questa è una grande contraddizione rispetto ai commenti sulle donazioni dei top 100 ai giocatori fuori dalla top 250. Nessuno ha potuto giocare eventi ufficiali o guadagnare dei soldi da febbraio. Ad ...

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Tutti i tornei di tennis maschile e femminile in programma da qui alla fine dell'anno in Cina sono cancellati, hanno annunciato oggi l'Atp e la Wta. Questo "a causa della ...“Questa è una grande contraddizione rispetto ai commenti sulle donazioni dei top 100 ai giocatori fuori dalla top 250. Nessuno ha potuto giocare eventi ufficiali o guadagnare dei soldi da febbraio. Ad ...