Tennis, il Coronavirus continua a spaventare l’Asia: cancellati tutti i tornei ATP e WTA in Cina nel 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Coronavirus non smette di spaventare l’Asia, per questo motivo l’Amministrazione generale cinese ha deciso di non ospitare eventi sportivi internazionali nel 2020. Una scelta che determina i suoi effetti anche sul Tennis, visto che ATP e WTA oggi hanno annunciato la cancellazione di tutti i tornei in programma in Cina in questo 2020. Foto Getty / Hannah PetersQueste le parole di Andrea Gaudenzi, presidente ATP: “il nostro approccio durante questa pandemia è stato quello di seguire sempre le indicazioni locali durante l’organizzazione di eventi. Rispettiamo la decisione del governo cinese di fare ciò che è meglio per il Paese in risposta alla situazione globale senza precedenti. È con il cuore ... Leggi su sportfair

Agenzia_Ansa : #Tennis: nessun torneo quest'anno in #Cina, causa #coronavirus - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Coronavirus: cancellati tutti i tornei dell'anno in Cina - Fprime86 : RT @SkySport: Coronavirus: cancellati tutti i tornei dell'anno in Cina - cappelIaiomatto : #Tennis: nessun torneo quest'anno in #Cina, causa #coronavirus - RaiSport : ?? Cancellati tutti i tornei di #tennis in #Cina ????, #WtaFinals comprese ?? -