Tennis, Coronavirus: annullati tutti i tornei in Cina (Di venerdì 24 luglio 2020) PECHINO - tutti i tornei di Tennis maschili e femminili in programma in Cina a ottobre e novembre - comprese le WTA Finals - sono stati annullati a causa del Coronavirus . Lo hanno annunciato oggi l' ... Leggi su corrieredellosport

PECHINO - Tutti i tornei di tennis maschili e femminili in programma in Cina a ottobre e novembre - comprese le WTA Finals - sono stati annullati a causa del coronavirus. Lo hanno annunciato oggi l'At ...

Niente racchetta a ottobre e novembre, dunque, compreso il Wuhan Open WTA, che prometteva di avere un forte impatto simbolico nella prima citta' al mondo colpita da Covid-19. Vedi anche Tennis Tennis, ...

