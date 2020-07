Tendenza a 15 giorni: Meteo ITALIA: La TENDENZA fino all'inizio di AGOSTO, aggiornamenti (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano - SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONE fino AL 26 LUGLIO 2020 - Siamo ormai giunti alla seconda metà dell'Estate Meteorologica, una stagione che si sta rivelando piuttosto differente rispetto alle ultime stagioni estive (specie in area mediterranea), le quali furono decisamente condizionate dalla persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-meridionale e che molto spesso ha determinato diversi record di caldo in molti Paesi, tra cui anche in ITALIA e un po' in tutti i mesi del trimestre caldo. Anche per i prossimi giorni e almeno fino all'inizio del weekend del 25-26 luglio, sarà possibile il transito di alcuni fronti instabili provenienti dalle alte latitudini europee, in seno ad una profonda circolazione depressionaria pressoché stazionaria ... Leggi su abruzzo24ore.tv

