Temptation Island, i fan di Antonella Elia cambiano la pagina Wikipedia di Pietro delle Piane, il fidanzato traditore (Di venerdì 24 luglio 2020) Nel “reality delle corna”, così è stato ribattezzato Temptation Island, il programma di Canale5 che porta sempre a casa share più che brillanti, le corna prima o poi arrivano davvero (o per sceneggiatura, al pubblico importa poco purché ci sia la verosimiglianza di una soap). Pietro delle Piane ha tradito Antonella Elia con una single e poi ha raccontato tutto a Lorenzo Amoruso. Ovviamente, Antonella sa. Ma stavolta non perché ha visto i filmati: il furbastro Pietro è riuscito a eludere le telecamere ma poi, raccontando tutto, si è trovato punto e capo. “Mi fa schifo“, ha detto la Elia. E a starle vicino non sono solo le altre ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il web non è stato affatto clemente con Pietro Delle Piane, che a Temptation Island ha confessato di aver tradito la compagna Antonella Elia, facendo anche delle affermazioni poco felici sul fatto di ...

Durante il falò di gruppo Annamaria è un fiume di lacrime. Non ce la fa a vedere il compagna fare la piovra con la tentatrice Ilaria, ogni occasione è buona perché i due incrocino occhi e mani. Osserv ...

