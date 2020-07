Temptation Island, anticipazioni: come finirà tra Annamaria e Antonio dopo il falò di confronto? (Di venerdì 24 luglio 2020) Annamaria è arrivata al limite a Temptation Island, ha infatti chiesto il falò di confronto con il fidanzato Antonio, resteranno insieme? È andata in onda ieri 23 luglio la quarta puntata di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, tra le altre cose abbiamo visto il falò di confronto tra Annamaria e Antonio. dopo aver visto alcuni video che mostrano il fidanzato mentre flirta con una delle tentatrici, le ha anche dato il numero di telefono, Annamaria è arrivata al limite della sopportazione e ha chiesto il falò di confronto con il fidanzato, questa volta le altre fidanzate non ... Leggi su nonsolo.tv

