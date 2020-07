‘Temptation Island 7’: l’opinione di Isa sulla quarta puntata (Di venerdì 24 luglio 2020) Sentite, amici, mi fate sentire meno sola e mi confermate che anche per voi, fino ad ora, nonostante gli ascolti top questa è una delle edizioni di Temptation Island più mosce di sempre? Cioè, boh, la prima puntata sembrava promettere benissimo ma andando avanti il mio entusiasmo e il mio coinvolgimento sono andati a spegnersi invece che ad aumentare. Io ricordo che normalmente arrivati alla quarta puntata eravamo in preda al disagio e alle emozioni furibonde, ricordo le manine curiose di Mauro #MaTiPiaccioComeRagazzo Donà, gli audio ansimanti di Massimo Colantoni e tentatrice ripresi dalle telecamere a infrarossi, ricordo le bestemmie rivolte a Serena Enardu con annessa beatificazione di Pago (quanto eravamo ingenui…), il povero Giulio Raselli in fuga da Sabrina Martinengo, insomma, ... Leggi su isaechia

APAudiovisivi : ASCOLTI TV – Prime Time: Canale 5 – Temptation Island 23.7%; Rai 1 - Nessuno Mi Può Giudicare 13.5%; Italia 1 - Ape… - envxxo : RT @louismysassy97: IO CHE MI IMMAGINO HARRY IN HOTEL A ROMA STRAVACCATO SUL DIVANO CHE SI GUARDA TEMPTATION ISLAND #ONEDIRECTIONBREAKSTHEI… - 361_magazine : #Temptationisland: le reazioni social alla puntata - SecolodItalia1 : Temptation Island fa il pieno di ascolti e diventa un “caso”. Tiene banco la storia di Antonella Elia… - granato_serena : #TemptationIsland, #AntonellaElia assiste ad un video choc del fidanzato #PietroDellePiane -

