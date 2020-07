Temporale a Milano, bomba d’acqua sulla città. Allagamenti e disagi (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Violenta bomba d’acqua sorprende la città di Milano: il Temporale si è abbattuto in particolare sul quadrante settentrionale. Una violenta bomba d’acqua ha sorpreso la città di Milano, alle prese con Allagamenti e disagi dall’alba del 24 luglio. I maggiori problemi si segnalano nel quadrante Nord della città, dal quale sono arrivate diverse telefonate e segnalazioni ai Vigili del Fuco. Massima attenzione per i fiumi, che al momento non fanno registrare un innalzamento preoccupante. Temporale a Milano, bomba d’acqua sulla città Dalle prime luci del 24 luglio la città di Milano è alle prese con una ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Maltempo, violento temporale su Milano: allagamenti #Maltempo - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia traffico rallentato causa temporale tra Svincolo Ponte Oglio (Km 191) e A4 Svincolo Brescia Oves… - songase975 : @justLucreziaM Buongiorno anche a te Lucrezia e a tutti i #Bibliofilincurabili. Io non lo so se ce la farò, oggi, a… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Dire: Un violento temporale si sta abbattendo, da stamattina presto, su #Milano. - cristinalove79 : RT @GianlucaParla: #milano#temporale piove così tanto effetto geyser dai tombini -