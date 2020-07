Temporale a Milano, bomba d’acqua sulla città. Allagamenti e disagi, esonda il Seveso (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Violenta bomba d’acqua sorprende la città di Milano: il Temporale si è abbattuto in particolare sul quadrante settentrionale. Una violenta bomba d’acqua ha sorpreso la città di Milano, alle prese con Allagamenti e disagi dall’alba del 24 luglio a causa del Temporale che si è abbattuto soprattutto sul quadrante settentrionale. I maggiori problemi si segnalano nel quadrante Nord della città, dal quale sono arrivate diverse telefonate e segnalazioni ai Vigili del Fuco. Massima attenzione per i fiumi, con il Seveso esondato nel corso della mattinata. Diversi i VIDEO pubblicati sulla rete nel corso della mattinata del 24 ... Leggi su newsmondo

RaiNews : E' terminata alle 9.20 l'esondazione del Seveso e Lambro, i due fiumi che hanno inondato le strade di Milano a caus… - MediasetTgcom24 : Maltempo, violento temporale su Milano: allagamenti #Maltempo - infoitinterno : Temporale: esonda il Seveso a Milano, danni per la grandine alle auto | FOTO - MusicNews81 : @CoronaBeer3 @Agenzia_Ansa @pdnetwork Oggi il minchione non ha ancora accusato il governo o gli immigrati, per aver… - robertoanversa : Strano pensavo che questi temporali facessero danni meridione. C'è sempre da imparare. Milano, violento temporal… -