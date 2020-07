Tempesta d’amore, spoiler 27-31 luglio 2020: Dirk tradisce Annabelle (Di venerdì 24 luglio 2020) Arrivano puntuali le anticipazioni di Tempesta d’amore per le puntate in onda su Rai 4 dal 27 al 31 luglio 2020. Michael avrà un’intuizione determinante a far luce sulla morte della povera Romy. Natascha invece dovrà fare i conti con la malattia di suo padre. Nonostante l’uomo faccia di tutto per non creare problemi, le sue condizioni di salute si faranno sempre più preoccupanti e la demenza avanzerà inesorabile. Tim verrà sconvolto da una rivelazione di Nadja. La loro notte di passione non è stata esente da conseguenze, visto che è rimasta incinta. Tim vorrà dire tutto a Franzi nelle prossime puntate di Tempesta d’amore ma, temendo di perderla, cambierà idea e preferirà starsene in silenzio. Tempesta ... Leggi su kontrokultura

vidan_taki : RT @ArmyRenzi: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'orizzo… - Wonderw97918789 : RT @ArmyRenzi: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'orizzo… - Baakpolat19 : RT @ArmyRenzi: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'orizzo… - ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'orizzo… - RomanoGrecoAut : RT @LoveYouLooveMe: Basta un abbraccio pieno d'amore per accendere quel faro nella tempesta, risolvendo così enormi conflitti interiori. Ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it