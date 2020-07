Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Michael scopre che Annabelle ha ucciso Romy! (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono passati ormai dei mesi da quando la dolce Romy (Désirée von Delft) si è spenta tra le braccia del suo amato Paul (Sandro Kirtzel), poche ore dopo le loro stesse nozze. Da allora sia il vedovo della giovane sfortunata e sia i suoi cari hanno cercato di guardare avanti rifacendosi una vita. Una persona, però, è ancora tormentata da quanto accaduto…Leggi anche: GREY’S ANATOMY 17 parlerà anche del CoronavirusStiamo ovviamente parlando di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, proprio la determinazione del medico di scoprire quanto realmente successo porterà alla luce la terribile verità sulla morte della Ehrlinger! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in ... Leggi su tvsoap

ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'orizzo… - MariaLu91149151 : RT @ArmyRenzi: L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso l'orizzo… - ArmyRenzi : L'amore è come un faro , che sovrasta la tempesta e non vacilla mai . Illumina il presente e proietta la luce verso… - brunoamerican1 : @GiulioCentemero @SoniaLaVera @lucabattanta @A_Gusmeroli @massimobitonci @PatriziaRametta @VOTALEGA @massimogara… - tteokmoonie : @AllevaIlaria Ci hai preso, purtroppo non decido io cosa si guarda la sera, fosse per me la tv rimarrebbe spenta o… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore San Valentino, le poesie più belle e speciali per dirsi ti amo con parole romantiche Fanpage.it