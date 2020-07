Tecnologia, Sony presenta il climatizzatore indossabile – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Si chiama Sony Reon Pocket e si presenta come la soluzione all’afa estiva. Un climatizzatore indossabile utile anche con il freddo invernale. Scordatevi i cappelli da baseball con la ventola incorporata nella visiera o altri gadget del genere, il colosso giapponese dell’elettronica ha deciso di fare sul serio. Il principio alla base del funzionamento del … L'articolo Tecnologia, Sony presenta il climatizzatore indossabile – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Mentre in rete continuano a tenere banco i paragoni tra gli eventi PS5 e Xbox Series X, lo youtuber Moore's Law is Dead prova a guardare al futuro e, attingendo a quelle che definisce come le sue "fon ...Un produttore di cuffie e dispositivi audio nel 2020 non può non avere in gamma degli auricolari true-wireless, ai quali abbiamo anche dedicato una guida all'acquisto. Sony punta a questo mercato già ...