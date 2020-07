Taylor Swift ha lanciato «Cardigan», il nuovo singolo… e capo d’abbigliamento (Di venerdì 24 luglio 2020) Come lanciare al meglio un singolo – oltretutto, quello di debutto di un nuovo album – che si intitola Cardigan, se non rilasciando anche un vero e proprio cardigan da indossare? È stata questa l’ultima trovata fashion, e musicale, di Taylor Swift: ieri la cantante ha svelato a sorpresa il suo ottavo disco, Folklore, con tanto di brano di debutto, video musicale e linea di merchandising. Che comprende, per l’appunto, un maglione abbottonato ultra confortevole e in linea con la nuova estetica presentata dalla popstar, da lei indossato nell’omonimo video: un immaginario, riflesso nel suo look e nella serie di capi d’abbigliamento e oggetti disponibili sul suo sito, molto diverso da quello dell’album precedente, Lover. https://www.youtube.com/watch?v=K-a8s8OLBSE&list=PLINj2JJM1jxNNBnGb3WvHmcyCyfl0VlJX&src=Linkfire&lId=0c799e5f-587e-4f7e-bd45-fe2a738ec4a4&cId=d3d58fd7-4c47-11e6-9fd0-066c3e7a8751 Leggi su vanityfair

