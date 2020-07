Svista al Tg1, Davide Casaleggio parla, ma dietro a lui spunta proprio questo sfondo: imbarazzante coincidenza? | Guarda (Di venerdì 24 luglio 2020) Una piccola Svista quella del Tg1 che, intervistando Davide Casaleggio, non si è reso conto dello sfondo. proprio così il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle è stato ripreso mentre alle sue spalle compariva la raffigurazione di un fumetto. Fin qui nulla di strano se non fosse che la nuvoletta del personaggio dietro Casaleggio dice: "Senza una guida non saprebbe neanche soffiarsi il naso". L'immagine sembra cadere a pennello. Il Motivo? I grillini sono allo sbando. Il loro reggente Vito Crimi non riesce più a gestire le varie fazioni che si sono create al loro interno. Insomma, sembra proprio vero: senza una guida come si deve, i pentastellati non vanno da nessuna parte. Leggi su liberoquotidiano

