Superbonus al 110%, Gualtieri: “Sostenibilità e sicurezza al centro della nostra azione” (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – “Continua l’attuazione delle misure del DLrilancio. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul Superbonus al 110% per le spese che aumentano l’efficienza energetica e antisismica degli edifici. Sostenibilità e sicurezza al centro della nostra azione”. Lo scrive su Twitter il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Sperbonus al 110% finalmente in chiaro con la guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, quel che c’è da sapere sull’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per ... Leggi su quifinanza

