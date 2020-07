Superbike, cancellati i GP di Gran Bretagna, Olanda e Qatar per l’emergenza coronavirus (Di venerdì 24 luglio 2020) L’emergenza coronavirus costringe Fim e Dorna a cancellare ufficialmente altri tre appuntamenti del calendario del Mondiale 2020 di Superbike. Si tratta delle gare di Gran Bretagna a Donington, di Olanda ad Assen e del Qatar a Losail. Si tratta di eventi che erano comunque da settimane in dubbio e che erano già stati posticipati in attesa di capire se potevano essere confermati nel calendario. Così non è stato, il Covid-19 non lascia scampo e le tre gare non si disputeranno per quest’anno. Leggi su sportface

