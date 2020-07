Sulle risorse europee decida il Parlamento, senza nuove task force (Di venerdì 24 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Conte ha illustrato al Senato gli ottimi esiti del Consiglio europeo straordinario sul Piano di rilancio dell’Unione. Un Piano di rilancio solidale, ambizioso e sfidante. Va dato atto al governo italiano di aver dimostrato tenacia nel corso della difficile trattativa, considerati i diversi interessi in gioco. Tuttavia non condivido l’acclamazione eccessiva, inopportuna ed esagerata verso il presidente del Consiglio, al Senato sembrava di assistere più alla investitura del nuovo leader, piuttosto che a un’informativa del presidente del Consiglio. Sul Parlamento deve gravare l’onere di dibattere e definire come utilizzare le risorse del Next Generation EU, senza che il governo ricorra all’ennesima task force.Siamo di fronte ad un momento ... Leggi su huffingtonpost

