SUCCESSO DI FITNESS ON THE BEACH SUL LUNGOMARE DI SAN VITO LO CAPO (Di venerdì 24 luglio 2020) Anche nell’estate 2020, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, torna sul LUNGOMARE di San VITO Lo CAPO l’appuntamento con “FITNESS on the BEACH”. Un evento organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Peraino, con la collaborazione dell’ASD Accademia dello Sport Trapani. Ogni giorno, fino al 30 agosto, a pochi metri dalla spiaggia, insegnanti qualificati, diretti... L'articolo SUCCESSO DI FITNESS ON THE BEACH SUL LUNGOMARE DI SAN VITO LO CAPO puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : SUCCESSO DI FITNESS ON THE BEACH SUL LUNGOMARE DI SAN VITO LO CAPO -

Ultime Notizie dalla rete : SUCCESSO FITNESS San Vito lo Capo, successo di “Fitness on the beach” sul Lungomare PrimaPagina Trapani Che fine ha fatto l’ex velina Giulia Calcaterra? Oggi ha 28 anni ed è un influencer di successo [FOTO]

Non solo fitness Ragazza solare e spontanea ... rispecchiando l’anima della creatrice, ha riscosso molto successo ed è in continua espansione.

Ho provato a farmi i muscoli in casa per cinque settimane

Quando la mia editor mi chiede se mi va di pomparmi durante il lockdown, ho già bevuto tre birre e mezza bottiglia di rosso. Quindi, con la tracotanza dell'ubriaco, le rispondo: "Mi piacerebbe provare ...

Non solo fitness Ragazza solare e spontanea ... rispecchiando l’anima della creatrice, ha riscosso molto successo ed è in continua espansione.Quando la mia editor mi chiede se mi va di pomparmi durante il lockdown, ho già bevuto tre birre e mezza bottiglia di rosso. Quindi, con la tracotanza dell'ubriaco, le rispondo: "Mi piacerebbe provare ...