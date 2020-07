Su Sky "Il complotto contro l'America", la serie che riscrive la Storia - (Di venerdì 24 luglio 2020) Serena Nannelli Tratta dal romanzo di Philip Roth, va in scena un'ucronia inquietante e credibile: la svolta filonazista dell'America degli anni 40. Nel cast Winona Ryder e John Turturro Debutterà stasera su Sky Atlantic "Il complotto contro l'America", miniserie tratta dall'omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Cosa sarebbe accaduto se nel 1940 fosse diventato presidente degli Stati Uniti un uomo con simpatie per Hitler? E' questa la domanda da cui si sviluppano sei puntate in cui si riscrive la Storia d'America dal punto di vista dei Levin, una famiglia ebrea di Newark, New Jersey. L'Europa è in piena Seconda Guerra Mondiale, mentre oltreoceano gli USA, che hanno optato per la neutralità, sono in pieno ... Leggi su ilgiornale

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il complotto contro l’America: trama e cast della serie da oggi su Sky - Truman1984 : RT @gniola: Da oggi parte Il Complotto Contro l'America su Sky. Assieme a Normal People è stata la visione migliore dell'anno per me. Una s… - gniola : Da oggi parte Il Complotto Contro l'America su Sky. Assieme a Normal People è stata la visione migliore dell'anno p… - generacomplotti : RT @telesimo: L’America protagonista di un terribile incubo distopico. Arriva in Italia l’inquietante ucronia di #ILCOMPLOTTOCONTROLAMERICA… - telesimo : L’America protagonista di un terribile incubo distopico. Arriva in Italia l’inquietante ucronia di… -