Stefano De Martino fa una battuta offensiva sulla mamma di Belen e arriva immediata la reazione decisa della ex suocera (Di venerdì 24 luglio 2020) Il triangolo De Martino, Belen, Marcuzzi sta tenendo banco in questa estate post covid che si pensava dovesse essere un po’ sotto tono e, invece, sta regalando il gossip più scatenato che mai. Stefano e Alessia sono stati una coppia clandestina o no? E’ stata Belen che ha scoperto tutto dall’Ipad di Stefano o non è vero niente? Tante voci che si susseguono e chissà se la verità si saprà mai. All’inizio, quando era freschissima la rottura tra Stefano e Belen, lei stessa sui social, disse, con un volto disperato, che quando se la sarebbe sentita avrebbe raccontato tutto ma chissà se questo avverrà mai. I fatti dicono che tutti e tre, compresa Belen hanno smentito la storia ma ... Leggi su baritalianews

rtl1025 : ?? 'Alcune coppie di vip non hanno retto, più che nuove coppie in questo periodo ci sono da raccontare separazioni,… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino ai ferri corti: non si salutano! -Video - infoitcultura : Belen Rodriguez, la madre umilia in pubblico Stefano De Martino: un gesto clamoroso - infoitcultura : Belen e Stefano De Martino si incontrano in aeroporto, gelo tra i due - infoitcultura : Belen – Stefano De Martino, incontro shock: cosa è successo? -