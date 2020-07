Stash, dolce dedica a Giulia e alla figlia: “Inspiegabile, la mia vita” (Di venerdì 24 luglio 2020) Questa sarà un’estate davvero magica, per Stash: presto diventerà papà, e si sta godendo ogni più piccolo istante della dolce attesa della sua compagna Giulia Belmonte, guardando con ansia ed emozione al giorno in cui finalmente abbraccerà la sua bambina. Ebbene sì, Stash Fiordispino e la sua ragazza stanno aspettando la loro primogenita, una femminuccia – come annunciato dal cantante stesso con un video su Instagram che ha commosso tutti i suoi fan. Fiocco rosa, dunque, per il frontman dei The Kolors e per la sua Giulia, che non stanno più nella pelle all’idea di accogliere la loro piccolina. L’attesa è ancora lunga, come si evince anche dal pancino appena accennato della Belmonte, e uno dei momenti più belli per i ... Leggi su dilei

