Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: due i calciatori fermati (Di venerdì 24 luglio 2020) Squalificati Serie A – Sono soltanto due i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare andate in scena ieri tra Udinese e Juventus e tra Lazio e Cagliari, che hanno visto vincenti le due squadre di casa per 2-1: si tratta di Ekong e di Lazzari, entrambi salteranno il prossimo turno in quanto già diffidati e ammoniti. calciatori calciatori NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA EKONG William Paul (Udinese): per comportamento scorretto nei con-fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LAZZARI Manuel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).L'articolo Squalificati Serie A, le ... Leggi su calcioweb.eu

