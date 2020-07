Spotify: rivoluziona il concetto e lancia i video podcast (Di venerdì 24 luglio 2020) Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, Spotify il servizio che offre musica in streaming ad oltre 270 milioni di utenti, ha confermato i rumors relativi ai podcast video. Per il momento la nuova funzionalità non riguarderà i video musicali, diversamente da quanto preannunciato. È stata resa disponibile per tutti gli utenti sia free … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Spotify rivoluziona “Dal vinile a Spotify”: nel libro di Roberto Razzini la rivoluzione della musica Il Secolo XIX Spotify lancia in Italia le classifiche “Top Podcast” e “Podcast di Tendenza”

Spotify rende disponibili da oggi in Italia due speciali classifiche: Top Podcast e Podcast di Tendenza. Le due classifiche offrono agli utenti uno strumento semplice ed affidabile per scoprire nuovi ...

Spotify rende disponibili da oggi in Italia due speciali classifiche: Top Podcast e Podcast di Tendenza. Le due classifiche offrono agli utenti uno strumento semplice ed affidabile per scoprire nuovi ...