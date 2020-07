Sportitalia - Priorità è chiudere Osimhen, per Boga servono prima diverse cessioni (Di sabato 25 luglio 2020) Calma, serve calma, per non generare inutile confusione, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, in merito alle ultime notizie di mercato: "Boga piace molto al Napoli, il Sassuolo& ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sportitalia - Priorità è chiudere Osimhen, per Boga servono prima diverse cessioni -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Priorità SPORTITALIA - Napoli, due nomi per l'attacco. Hysaj tratta il rinnovo, l'alternativa è Faraoni AreaNapoli.it