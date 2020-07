Sporting Braga-Porto: formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Guerrieri proveranno a centrare l’impresa (Di venerdì 24 luglio 2020) Per il Porto è stato il finale da sogno tanto atteso: anche se i Dragoni non hanno potuto godersi il titolo con la loro gente, sono tornati sul tetto di Portogallo spodestando il Benfica. A fine gennaio, dopo aver perso la finale di Taça contro il Braga, tutto questo sembrava impossibile, dato che Sergio Conceiçao … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Dopo la ripresa del campionato portoghese, Eduardo Quaresma è stato promosso in prima squadra ed ha brillato nella difesa dello Sporting. Il ritorno del calcio dopo il periodo di lockdown ha regalato ...

MANDZUKIC, Candidatura calda. In difesa c'è Carmo

La Fiorentina si guarda attorno per rinforzare il proprio attacco. Come scrive il Corriere dello Sport, la candidatura di Mario Mandzukic - già cercato dai viola ai tempi della Juventus - resta forte.

