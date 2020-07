Spopola la crema di caffè in bottiglia: ha meno di 20 kcal al bicchierino! (Di venerdì 24 luglio 2020) Il vero tormentone dell’estate sarà la crema al caffè, che Spopola letteralmente ovunque ormai, ma non quella classica… una versione alternativa! Non c’è niente di meglio, quando il solleone spacca le pietre e scalda i cuori, che sorseggiarne una tazza, freschissima per un pieno d’energia! Velocissima e semplice, si realizza utilizzando… una bottiglia! Una ricetta che vi stupirà al primo sorso, non ne farete più a meno! Potete usarla anche come base per tantissimi dessert e si può conservare in frigo per due giorni! Curiose ? Iniziamo! Spopola la crema di caffè in bottiglia: ricetta e preparazione. Per questa ricetta, procuratevi: caffè 100% arabica, 1 moka zucchero di canna, ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Spopola crema Spopola la crema di caffè in bottiglia: ha meno di 20 kcal al bicchierino! NonSoloRiciclo