‘Spese pazze’ all’Ars, prefetto di Catania sospende sindaco Pogliese (Di venerdì 24 luglio 2020) PALERMO – Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha disposto la sospensione di diritto dalla carica per diciotto mesi del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, cosi’ come previsto dalla legge Severino. Pogliese e’ stato condannato a quattro anni e tre mesi dal tribunale di Palermo nel processo sulle cosiddette ‘spese pazze’ all’Ars. Le redini dell’amministrazione comunale passano al momento nelle mani del vicesindaco Roberto Bonaccorsi.MUSUMECI: “AUGURO A POGLIESE DI VEDERE RICONOSCIUTE LE PROPRIE RAGIONI” Leggi su dire

petergomezblog : Catania, il sindaco Salvo Pogliese (Fdi) condannato per le spese pazze: sospeso dall’incarico in virtù della Legge… - fattoquotidiano : Una sentenza che assomiglia a un terremoto, almeno da un punto di vista politico, ha scosso ieri pomeriggio il Comu… - micheladania : RT @petergomezblog: Catania, il sindaco Salvo Pogliese (Fdi) condannato per le spese pazze: sospeso dall’incarico in virtù della Legge Seve… - gabelmanu : RT @carlakak: Se voti un Sindaco di FdI/Meloni può succedere che ti ritrovi senza Sindaco... Catania: dopo una condanna a 4 anni per spese… - bafius11 : Il peculato per comprarsi Diabolik mi mancava, ma poi l'ex fascista è diventato leghista e tutto si è spiegato.… -

