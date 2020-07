Speranza “Quarantena per chi proviene da Romania e Bulgaria” (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione”. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica del quadro epidemiologico a livello internazionale.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

TgLa7 : #Coronavirus, #Speranza firma ordinanza: quarantena per chi arrivi da Romania e Bulgaria - andy_reds : RT @repubblica: ?? Il ministro Speranza: 'Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria' - BasicLifeSupp : Covid. Speranza: “Quarantena obbligatoria per chi è stato in Romania e Bulgaria negli ultimi 14 giorni” - losmadonno : RT @SteenMcJones: Speranza ha rotto le palle si può dire. Chiedo per un parente - SoniaLaVera : RT @SteenMcJones: Speranza ha rotto le palle si può dire. Chiedo per un parente -