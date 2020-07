Spazio Territori: ecco i portavoce ed i facilitatori che incontreranno gli iscritti! (Di venerdì 24 luglio 2020) Vuoi conoscere i portavoce, i facilitatori e gli iscritti della tua regione e imparare un nuovo metodo interattivo per creare insieme idee e soluzioni concrete? Ti aspettiamo sabato 25 e domenica 26 luglio nello Spazio Territori del Villaggio Rousseau – Le Olimpiadi delle Idee. Qui metteremo in connessione portavoce, iscritti e cittadini. Per dare vita a nuove idee che possano promuovere la qualità della vita nella propria città: soluzioni semplici, illustrate in pochi minuti, che sappiano essere concrete perché in grado di innovare il modo di risolvere problemi. Cittadini di tutte le regioni di Italia, divisi in piccoli tavoli, potranno confrontarsi attraverso un metodo innovativo volto alla contaminazione di idee: il World Café. Il World-Café ... Leggi su ilblogdellestelle

M5S_Camera : Spazio ai territori: al Villaggio Rousseau 120 tavoli per la contaminazione di idee - babbuezzu : Grecia Turchia #ZEE #Grecia “farà 'tutto il necessario' per difendere i suoi territori' #Macron 'adesso #Sanzioni… - GeaPilato : RT @M5S_Camera: Spazio ai territori: al Villaggio Rousseau 120 tavoli per la contaminazione di idee - luisaloffredo28 : Spazio ai #territori: al #VillaggioRousseau 120 tavoli per la contaminazione di idee - Il Blog delle Stelle - ceciliamanzo : Oggi alle 18 parleremo di Smart Working, South Working e Coworking di quartiere Cosa accade quando il lavoro non h… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio Territori Online il sito "Penisola sociale": uno spazio di confronto sulle pratiche sociali delle autonomie locali ANCI LOMBARDIA "Ai giovani spazio di creatività". Nino Migliori lancia il Premio Fotografico 2020

”Nei giovani c’è tanta ricchezza, creatività, innovazione, desiderio di esprimersi, ma molto spesso non vengono offerte loro opportunità adeguate”. A parlare è Nino Migliori, presidente del Premio Fot ...

Lo spazio ritrovato per stare insieme a Nemoli. Tre giovani progettisti vincono il concorso per riqualificare il centro storico

Sono due giovani architetti e un ingegnere i vincitori del concorso di idee per la riqualificazione di piazza Santa Maria delle Grazie e i relativi spazi adiacenti a Nemoli, in provincia di Potenza. O ...

”Nei giovani c’è tanta ricchezza, creatività, innovazione, desiderio di esprimersi, ma molto spesso non vengono offerte loro opportunità adeguate”. A parlare è Nino Migliori, presidente del Premio Fot ...Sono due giovani architetti e un ingegnere i vincitori del concorso di idee per la riqualificazione di piazza Santa Maria delle Grazie e i relativi spazi adiacenti a Nemoli, in provincia di Potenza. O ...