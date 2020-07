Sparatoria in un supermercato nel milanese, bambina di 5 anni rimane ferita. Arrestato il rapinatore (Di venerdì 24 luglio 2020) È stato Arrestato il rapinatore che, nel tardo pomeriggio di venerdì 24 luglio, ha esploso un proiettile durante un colpo in un supermercato del milanese ferendo una bambina di 5 anni al polpaccio e un vigilante. Le forze dell’ordine lo hanno individuato dopo poche ore in un bar a Novate milanese, provincia nord di Milano, mentre consumava una bibita con ancora indosso gli abiti utilizzati per mettere a segno la rapina. Dovrà rispondere di duplice tentato omicidio, rapina e porto abusivo di arma clandestina. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30 all’Eurospin di Cormano, un paese alle porte del capoluogo lombardo. L’uomo, un cittadino italiano di 64 anni incensurato, è entrato nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

