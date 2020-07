Spadafora: "Tifosi allo stadio? Apertura parziale a settembre se curva epidemiologica lo consentirà" (Di venerdì 24 luglio 2020) Quando potranno tornare i Tifosi allo stadio? La risposta è stata posta al ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervenuto al GR1 sul tema: "Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a ve ... Leggi su tuttonapoli

Il ministro dello sport ottimista sul ritorno del pubblico: “Ma non con stadi pieni come prima, una serie di misure sono allo studio in queste ore” Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, è ottimist ...Quando potranno tornare i tifosi allo Stadio? La risposta è stata posta al ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervenuto al GR1 sul tema: "Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settemb ...