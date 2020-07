Spadafora, Ministro dello Sport: “Da settembre possibile il ritorno dei tifosi allo stadio” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il calcio pronto a riaprire gli stadi ai tifosi Si dovrà attendere settembre, se tutto procede bene, prima di poter rivedere i tifosi allo stadio. Ad anticiparlo è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto ai microfoni del Gr1 Giornale Radio Rai. Queste le sue parole in merito. “A settembre se la curva epidemiologica ce lo permetterà si potrà tornare allo stadio. Ci saranno però delle limitazioni, non si potranno più vedere gli impianti Sportivi pieni come una volta. Andranno rispettate talune regole che stiamo studiando e valutando in queste ore”. L'articolo Spadafora, Ministro ... Leggi su intermagazine

