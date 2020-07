Sossio Aruta appende le scarpe al chiodo | Dopo il GF Vip ecco il grande salto (Di venerdì 24 luglio 2020) Il terzo finalista del grande Fratello Vip Sossio Aruta appende le scarpe al chiodo e fa un appello sul web. Tenta il salto di qualità Dopo aver partecipato al grande Fratello Vip: Sossio Aruta appende le scarpe al chiodo in veste di calciatore e fa un appello sul suo profilo Instagram. Torna a galla il … L'articolo Sossio Aruta appende le scarpe al chiodo Dopo il GF Vip ecco il grande salto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

BenedettaCerta : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): i balletti trash di Sossio Aruta - OhWhatFun__ : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): i balletti trash di Sossio Aruta - unbelrumore : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): i balletti trash di Sossio Aruta - interistadoc_ : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): i balletti trash di Sossio Aruta - dimuz7 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): i balletti trash di Sossio Aruta -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta

La nuova edizione di Temptation Island ha preso inizio lo scorso 2 luglio e sono tre le coppie ancora in gioco. Il Magazine di Uomini e Donne ha scelto di chiedere ad alcuni ex partecipanti del realit ...Intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, Serena Enardu ha commentato la partecipazione di Antonella Elia (conosciuta all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 4') ...