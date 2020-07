Sondrio: stalking e danneggiamenti, denunciato 70enne (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - E' stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Sondalo, in provincia di Sondrio, per i reati di stalking e danneggiamento. Destinatario della misura cautelare un uomo di 70 anni, accusato di aver perseguitato una donna con cui aveva avviato una relazione. Cinque anni fa l'uomo aveva intrapreso una relazione con una donna di 58 anni, cittadina ucraina, interrotta però lo scorso febbraio dalla donna. Il 70enne ha quindi iniziato a minacciarla e molestarla al telefono, tanto da costringerla a cambiare numero. La donna poi a febbraio e marzo ha subito dei danneggiamenti alla propria auto e ha presentato denuncia. La polizia ha recuperato i messaggi minacciosi lasciati dall'uomo in segreteria e ha trovato gravi indizi di colpevolezza per gli atti di danneggiamento. Al ... Leggi su iltempo

