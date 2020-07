Sondaggi politici SWG, c’è scetticismo verso le grandi aziende tecnologiche (Di venerdì 24 luglio 2020) Sondaggi politici SWG, c’è scetticismo verso le grandi aziende tecnologiche Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non sono i più anziani i più disincantanti davanti alla tecnologia e al ruolo che le grandi aziende multinazionali di questo campo potrebbero avere nella società. Se per il 49%, comunque la maggioranza relativa, Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft ecc cercheranno di sfruttare la crisi attuale per incrementare profitti e potere, questa percentuale diventa del 58% tra gli under 34enni.Segui Termometro Politico su Google News Al contrario per il 31% del totale e e il 36% dei 45-64enni daranno un importante supporto agli stati e alle persone Fonte: SWGForse i giovani, essendo ... Leggi su termometropolitico

