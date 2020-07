Sondaggi politici elettorali oggi 24 luglio 2020: Governo spiazzato (Di venerdì 24 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 24 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – L’accordo sul Recovery Fund è destinato a cambiare per sempre gli equilibri di forza tra le forze politiche. E mentre si attende il lungo percorso che andrà a delinearne i dettagli, le rilevazioni condotte da YouTrend per Agi svelano lo stato di salute delle forze politiche. La Lega rimane il primo partito replicando esattamente il 25,5% di due settimane fa. Segue il Partito Democratico con il 20,4% (-0,2), mentre il Movimento 5 Stelle (16,1%) tiene ancora “a distanza di sicurezza” Fratelli d’Italia (14,6%). Forza Italia resta al 7%, mentre nella parte bassa della classifica vi sono ben 3 partiti appena al di sotto della ... Leggi su tpi

