La pelle è il nostro organo più esteso, con una superficie pari a circa 2 metri quadrati. È il nostro vestito più importante, ma anche quello più delicato e a rischio e pertanto va preservata, soprattutto in estate. Leggi anche › Sole in gravidanza: il decalogo per abbronzarsi senza rischi Getty Images Una malattia sempre più curabile Il rischio maggiore si chiama melanoma, un tumore che per anni è stato tra i più temuti ma che oggi fa meno paura e si può sconfiggere. «La disponibilità di nuove terapie e una migliore strategia di integrazione di tutte le armi a nostra disposizione ha reso il melanoma sempre più curabile: sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Sole tumore Sole e tumore, il melanoma aumenta tra i giovani: come prevenirlo soprattutto in estate Io Donna Madre di due ragazze scopre di avere un cancro per un incidente mentre va al lavoro

La mamma di due ragazze ha scoperto di avere un cancro al cervello dopo un disguido capitato in autostrada. Scopriamo che cosa è successo. La notizia ha fatto il giro di tutto il Regno Unito. Mo Jay, ...

Occhi e sole: attenzione a congiuntivite e ad altri disturbi della vista

Sole, estate e occhi: non tutti hanno la buona e sana abitudine di proteggere la vista, anche durante la bella stagione. Ma quali sono i rischi a cui si va incontro? Lo abbiamo chiesto al prof. Filipp ...

