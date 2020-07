“Soffrirà”. Belen Rodriguez l’attacco a Stefano De Martino stavolta è senza mezze misure: scoppia il caos (Di venerdì 24 luglio 2020) Da un mese a questa parte non si parla che di Belen Rodriguez e della fine della sua storia con Stefano De Martino. Lei sembra orma proiettato verso una nuova storia d’amore con l’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi, mentre lui, sempre al centro del gossip chiede riservatezza e silenzio come era successo già nella prima separazione. Ma tra i due non sembra correre buon sangue. Belen Rodriguez ha pubblicato infatti una Story in cui sembra rivolgersi all’ex marito Stefano De Martino. La showgirl crede nel karma e che quindi “chi ha tradito, verrà tradito”. E non solo, “a chi ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio”. Leggendo queste parole sul profilo Instagram dell’argentina il ... Leggi su caffeinamagazine

