Smentito il gossip sul riavvicinamento tra Tina Cipollari e Kikò Nalli (Di venerdì 24 luglio 2020) Kikò Nalli e Tina Cipollari, ex coppia nata negli studi Uomini e Donne, smentiscono i rumors su un loro possibile riavvicinamento Ieri il magazine DiPiù ha rilasciato un’indiscrezione secondo la quale Tina Cipollari avrebbe lasciato il suo attuale compagno Vincenzo Ferrara, in vista di un riavvicinamento all’ex marito Kikò Nalli. Ma a smentire il tutto è stato proprio Kikò, in un’intervista in diretta su RTL 102.5. Nel corso del programma Viaradio Autostrade per l’Italia, lo speaker Francesco Fredella ha chiesto all’hairsylist dei rumors riportati. Kikò ha risposto in modo categorico e anche un po’ seccato: “Sinceramente penso che chi non ha nulla da ... Leggi su zon

