Sky - Boga ha comunicato che vuole andare via! Soldi e Younes: c’è la prima offerta (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Napoli è alle battute finali nella trattativa per Viktor Osimhen e avanza per Boga, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio: "Per quest'ultimo, il club azzurro è pront ... Leggi su tuttonapoli

MundoNapoli : Sky Sport: il Napoli crede ancora di poter acquistare Boga - zazoomblog : Sky - Boga allo scoperto: ha comunicato che vuole andare via! Soldi e Younes: c’è la prima offerta - #scoperto:… - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Sky - Boga allo scoperto: ha comunicato che vuole andare via! Soldi e Younes: c’è la prima offerta - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, pronti 25 milioni più Younes per Boga ma il Sassuolo vuole almeno 40 milioni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, pronti 25 milioni più Younes per Boga ma il Sassuolo vuole almeno 40 milioni -