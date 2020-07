Sindaco Lampedusa: "Con Salvini porti chiusi? Bugia, mai venuto da ministro" (Di venerdì 24 luglio 2020) Lampedusa, 24 lug. (Adnkronos) - "Salvini è venuto ieri qui a dire che quando tornerà al governo i porti di Lampedusa saranno di nuovo chiusi ai migranti. Una Bugia, perché la Lega al Governo c'è stata già e i porti sull'isola sono rimasti sempre aperti". A dirlo all'Adnkronos è il Sindaco della più grande delle Pelagie, Totò Martello, "Da ministro dell'Interno non è mai stato qui, nonostante i ripetuti inviti - dice il primo cittadino -. Gli ho scritto diverse lettere senza ricevere nessuna risposta, né formale né informale, l'ho invitato ma non è venuto. Che scopra ora qual è la situazione qui la dice lunga... ... Leggi su iltempo

“Salvini si ricorda adesso di Lampedusa ma da ministro non è mai andato sull’isola”. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, risponde alle critiche arrivate dal leghista riguardanti la ges ...Su Lampedusa, lo scontro adesso si sposta sul piano politico. Da un lato c'è il sindaco dell'isola, Totò Martello, dall'altro le mancanze di un governo che sembra non ascoltare le richieste di una com ...