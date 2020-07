Simona Izzo: “Con mio marito ci siamo indebitati per comprare casa a Favignana” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il posto del cuore di Simona Izzo? L’isola di Favignana, nelle Egadi, in Sicilia. Un posto magico, unico, tanto che l’attrice, doppiatrice e opinionista tv ha fatto il possibile per acquistare una casa sul posto. E non una casa qualsiasi bensì un’abitazione costruita dentro una grande cava, 12 metri sotto il livello del mare. Una … L'articolo Simona Izzo: “Con mio marito ci siamo indebitati per comprare casa a Favignana” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

ninda1952 : RT @La7dTv: Questa sera #22luglio alle 21.30 #la7d il Film (Commedia) TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA di Simona Izzo con Luca Zingaretti, Va… - La7dTv : Questa sera #22luglio alle 21.30 #la7d il Film (Commedia) TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA di Simona Izzo con Luca Zi… - GiacoB : rai premium che replica l’ultima stagione dell’ormai pekin express ma io sto ancora aspettando le mitiche stagioni… - bloovline : Chi ha il video di Simona Izzo che chiama la neuro al Grande Fratello? - Easy_Branches : RT @Network_Easy: IZZO, CHE BOTTA! GRAVE INCIDENTE A CAPRI PER SIMONA IZZO SULLA BARCA DELL’AD DI MONCLER, REMO RUFFINI - MENTRE STAVA PASS… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Izzo Simona Izzo: “Con mio marito ci siamo indebitati per comprare casa a Favignana” Gossip e Tv Simona Izzo: “Con mio marito ci siamo indebitati per comprare casa a Favignana”

Simona Izzo e Ricky Tognazzi pazzi dell’isola di Favignana in Sicilia Simona Izzo ha ammesso di amare tutta l’isola di Favignana ma c’è un monumento che le sta particolarmente a cuore: il Castello ...

Tutte le donne della mia vita

Film (Commedia) di Simona Izzo con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon (IT 2007). Davide è un cuoco di successo che esercita la professione in cucina e in camera da letto, dove seduce ...

Simona Izzo e Ricky Tognazzi pazzi dell’isola di Favignana in Sicilia Simona Izzo ha ammesso di amare tutta l’isola di Favignana ma c’è un monumento che le sta particolarmente a cuore: il Castello ...Film (Commedia) di Simona Izzo con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon (IT 2007). Davide è un cuoco di successo che esercita la professione in cucina e in camera da letto, dove seduce ...