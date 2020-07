Simest, nuovi investimenti Venture Capital sotto l’egida della Farnesina (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Riparte con un nutrito gruppo di operazioni di investimento il Fondo di Venture Capital (FVC), strumento agevolato gestito da Simest la cui vigilanza è recentemente passata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Si è infatti riunito il nuovo Comitato di Indirizzo e Rendicontazione (CIR), l’organo presieduto dal MAECI che delibera l’intervento FVC al fianco di progetti di internazionalizzazione già partecipati da Simest attraverso risorse proprie. Il Comitato ha approvato 12 operazioni in cui il Fondo si andrà ad affiancare alla partecipazione di Simest, per un impegno di circa 19 milioni di euro, il più grande importo finora stanziato in un’unica riunione. La seduta di ... Leggi su ildenaro

