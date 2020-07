Silvio Berlusconi “divorzia” da Francesca Pascale e le dà 20 milioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Silvio Berlusconi pagherà ben 20 milioni di Euro a Francesca Pascale, eppure non si può parlare di divorzio. Perché il Cavaliere è disposto a pagare una somma del genere? Le donne della vita di Silvio Berlusconi non sono mai andate via a mani vuote. A fare storia fu la richiesta di alimenti avanzata da Veronica Lario, seconda moglie del Cavaliere, … L'articolo Silvio Berlusconi “divorzia” da Francesca Pascale e le dà 20 milioni è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

SkyTG24 : Silvio #Berlusconi è al secondo posto con il 25% delle preferenze. La classifica: - giornalettismo : Silvio #Berlusconi attacca i partiti sovranisti che mettono a repentaglio il futuro dell'Europa. Ma sa di essere al… - GraziaB6 : RT @vfeltri: Berlusconi insultato perché ha liquidato la Pascale con 20 milioni di euro. Questa si chiama invidia sociale. Silvio con i suo… - Simona51885206 : RT @vfeltri: Berlusconi insultato perché ha liquidato la Pascale con 20 milioni di euro. Questa si chiama invidia sociale. Silvio con i suo… - giannibresil : RT @vfeltri: Berlusconi insultato perché ha liquidato la Pascale con 20 milioni di euro. Questa si chiama invidia sociale. Silvio con i suo… -