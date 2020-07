Silvio Berlusconi: "Conte è abile ma M5s non ha cambiato dna" (Di venerdì 24 luglio 2020) Il risultato raggiunto a Bruxelles ”è certamente per molti aspetti positivo per l’Italia, ma è il frutto di dinamiche europee più che dell’azione del governo italiano”. L’Italia “ha fatto bene la sua parte” ma “la decisione è dipesa soprattutto dall’equilibrio e dalla lungimiranza della cancelliera Merkel”. Lo dice in un’intervista a Qn Silvio Berlusconi, sottolineando come da parte italiana “in tanti hanno concorso a questo risultato, per il quale anch’io mi sono impegnato attivamente in tutte le sedi europee”.Il professor Conte “ha uno stile diverso, più cultura e più garbo di molti dirigenti dei Cinque Stelle - aggiunge - Non credo tuttavia li abbia ... Leggi su huffingtonpost

