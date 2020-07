Sibilia: «Riapertura stadi? Penso che all’Olimpico possano entrare 20mila persone» (Di venerdì 24 luglio 2020) Cosimo Sibilia, vicepresidente della Figc, ha parlato della possibile Riapertura degli stadi in vista della prossima stagione Il vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo di temi relativi alla prossima stagione. DILETTANTI – «Abbiamo già deciso che per i dilettanti si inizierà il 27 settembre, il giorno prima dell’inizio della Coppa Italia. Tutto deve ricevere l’approvazione sanitaria, ma se hanno aperto le discoteche perché non far ripartire un campionato? Nutro fiducia, ma prima viene la salute generale. Il calcio, soprattutto quello di base, è lo specchio del Paese. Per la LND sono stati istituiti 10 milioni di euro». Riapertura ... Leggi su calcionews24

